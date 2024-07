Lesão de Eduardo preocupa Botafogo e cirurgia não está descartada

Vivendo um grande momento na temporada, a situação médica do meia Eduardo se torna uma preocupação para o Botafogo. O site "ge", informou que a gravidade da lesão do atleta é maior do que o clube esperava e uma cirurgia não está descartada.

O prazo inicial do retorno do jogador era de um mês, agora o clube carioca já trabalha com a possibilidade de perder Eduardo por três meses, assim o camisa 33 só estaria apto a entrar em campo na parte final da temporada. Com isso perderia os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores e caso o Botafogo siga nas competições, ainda assim o atleta perderia as quartas e semis finais das competições.

Leia também:

Trio é preso com drogas na Zona Sul de Niterói

Menino de 2 anos morreu após lesão no abdômen, aponta laudo

Carlos Eduardo se lesionou no último dia 11 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória. Na ocasião, o atleta após cobrar uma penalidade sentiu o músculo da coxa direita e foi substituído. O meia sofreu com algumas lesões em 2023 e em maio desse ano já enfrentou problemas musculares na mesma coxa.

O atleta que vinha de boas atuações na temporada, atuou em 26 jogos marcando 8 gols e dando 4 assistências.