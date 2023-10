Torcida do Botafogo esgota ingressos para partida contra o Goiás

O Botafogo anunciou, neste domingo (01), que os ingressos estão esgotados para a partida contra o Goiás no Estádio Nilton Santos. Os setores Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior e Oeste Superior A e B foram colocados a venda para os alvinegros. Já o setor Sul ficará a disposição da torcida visitante.

A torcida do Botafogo promete mais um show nas arquibancadas. Nas redes sociais, o "Movimento Ninguém Ama Como a Gente", responsável por organizar as festas dos alvinegros, já informou que haverá mosaico para o jogo.

A equipe busca se reencontrar no campeonato após três derrotas consecutivas na competição. O clube carioca está na liderança, com 7 pontos de vantagem do segundo colocado.

Botafogo enfrentará a equipe esmeraldina nesta segunda-feira, a partir das 21h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.