Banda Donna Lolla lança álbum com sete faixas autorais
O novo trabalho reúne sete faixas autorais e marca uma nova fase musical do grupo de São Gonçalo, reforçando a identidade dentro do pop rock nacional
A banda Donna Lolla lança, no próximo dia 22 de maio (sexta-feira), em todas as plataformas digitais, o álbum Tempo das Coisas. O novo trabalho reúne sete faixas autorais e marca uma nova fase musical do grupo, reforçando sua identidade dentro do pop rock nacional.
A música Vai e Sai é a faixa principal do projeto e traz a atmosfera leve e emocional das baladas pop rock, combinando romantismo, liberdade e intensidade em uma letra que fala sobre viver o presente, seguir os caminhos do amor e encontrar força mesmo entre lágrimas e emoções. Com refrão marcante e sonoridade envolvente, a canção traduz o espírito de quem escolhe viver intensamente cada momento. Como diz o refrão: “Vai / Deixa a vida te levar / Sai / Deixa a vida te guiar no amor / Na madrugada afora, por onde você for…”
“Vai e Sai fala sobre se permitir viver. É uma música sobre liberdade, amor, encontros e sobre a coragem de seguir em frente mesmo em meio às emoções e incertezas da vida. Quero que as pessoas escutem essa canção e sintam vontade de respirar fundo, relaxar e simplesmente viver o momento”, comenta o compositor Rafael Vieira.
Leia também:
Martinelli avança na recuperação de lesão e volta a treinar com o resto do elenco
Lula inicia radioterapia após retirada de lesão no couro cabeludo
Além da faixa de trabalho, o álbum Tempo das Coisas é composto pelas canções Priscila e Rafael, Amor de 17, Cordilheira, Sonhos, Nunca é Depressa e O Meu Amor Voltou. Cada faixa representa experiências, sentimentos e momentos marcantes vividos pelos integrantes da banda, criando uma conexão íntima e verdadeira com o público.
Com letras sensíveis e melodias que transitam entre o pop rock e a música romântica contemporânea, o novo álbum reafirma a trajetória da Donna Lolla e convida o ouvinte a mergulhar em histórias sobre amor, memória, amadurecimento e sonhos.
Faixas do álbum Tempo das Coisas: Vai e Sai, Priscila e Rafael, Amor de 17, Cordilheira, Sonhos, Nunca é Depressa e O Meu Amor Voltou.
Sobre a banda Donna Lolla - https://www.donnalolla.com/
Fundada em 1998, em São Gonçalo (RJ), pelo cantor e compositor Rafael Vieira, a banda Donna Lolla construiu sua trajetória com criatividade e perseverança — desde os primeiros instrumentos adquiridos com a venda de latinhas recicláveis até o reconhecimento no cenário musical. Ao longo da carreira, o grupo emplacou músicas em trilhas sonoras de novelas como “Amor e Intrigas” e “Os Mutantes – Caminhos do Coração” (Record TV), alcançou o Top 10 nas rádios Transamérica e Mix, participou de festivais nacionais e internacionais — como o Brazilian Day da Globo Internacional, no Canadá, Hola Rio, na Espanha —, além de ter sido pré indicado ao Prêmio TIM de Música. Rafael Vieira, também integrou o projeto Shell Live Wire e realizou turnês internacionais em cidades como Toronto, Madri e Lisboa, consolidando sua presença dentro e fora do país.