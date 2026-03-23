Jonas, Juliano ou Gabi: quem será o eliminado do BBB 26?

Mais um paredão no BBB 26 movimenta a casa mais vigiada do Brasil e também causa expectativa nos torcedores sobre quem será o eliminado da vez. Enquetes são organizadas em todos os cantos da internet para que o público tenha uma noção de quem pode sair e, quem sabe, se preparar para o pior. Apesar de enquetes e porcentagens, a pergunta que não sai da cabeça é: quem vai ser eliminado na terça-feira (24)?

O paredão desta semana coloca em risco a permanência de Gabi, Jonas e Juliano. A partir das enquetes, é possível ter uma boa noção de quem tem maiores chances de sair, mas também de quem pode ficar, como é o caso de Gabi, que é a competidora com menor porcentagem de rejeição, de acordo com as pesquisas monitoradas pelo jornal O Globo.

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As prévias de votação, analisadas pelo veículo de comunicação, apontam que a jovem de 21 anos possui a menor porcentagem quando comparada aos outros emparedados. Dessa forma, a disputa por mais uma semana no reality fica entre os dois rivais declarados, Jonas e Juliano.

Entre eles, as porcentagens mudam constantemente. De acordo com a enquete da coluna Play, do Globo, Juliano tem 63,45% para ser eliminado. Logo em seguida, aparece Jonas com 32,62% e Gabriela com 3,93%. O “UOL” apresenta resultado semelhante: Juliano possui 59,67% dos votos; depois aparecem Jonas e Gabriela, com 36,44% e 3,89%, respectivamente.

Segundo a média das pesquisas feitas por mais de 10 sites, apontada pelo “Votalhada”, Juliano seria eliminado com 59,95%. Ocupando o segundo lugar estaria Jonas, com 31,17%, e, em terceiro, Gabriela, com 8,88%. Porém, essas pesquisas são referentes apenas ao “voto de torcida”, com quantidade irrestrita e peso de 30% no cálculo final do resultado. O que poderá mudar o cenário é o voto único, restrito a apenas um CPF, com peso de 70%.

Já as pesquisas feitas por meio de páginas nas redes sociais (que permitem apenas um voto por usuário) apontam Jonas com maiores chances de ser eliminado, com grande desvantagem. No X, por exemplo, a hashtag #ForaJonas é o termo mais utilizado desde o último paredão, no domingo (22).

Com esse panorama, o modelo soma uma média de 47,45% nas enquetes do Instagram, do X e do YouTube. Assim, Juliano aparece em segundo lugar, com 40,43%, e Gabriela com 12,69%.

Os números e porcentagens ajudam a ter uma noção do grau de rejeição, mas o resultado final só será determinado na noite desta terça-feira (24). Quem você acha que deixa o BBB 26 e perde o prêmio de R$ 5 milhões?