Camilla tem crise de choro após briga com Vitória Strada e formação de paredão

Depois da discussão com Vitória Strada, a sister Camilla teve uma crise de choro na parte externa do BBB 25. Ao lado de Dona Delma e sua irmã Thamiris, a trancista ficou brava porque os outros moradores da casa não teriam apoiado seu lado na briga.

Camilla acredita que a falta de apoio dos outros participantes acontece porque ela não aparenta tanta fragilidade quanto a atriz.

"Não vim para cá mostrar que sou fraca. Não vim aqui para abaixar a cabeça para ninguém me limitar, não. Eu não vou abaixar a cabeça, não vou. Eu vou ficar na m***, mas vou ficar de cabeça erguida", afirmou Camilla.

Logo depois, a trancista disse que encara o castigo do monstro sofrido pela irmã como uma retaliação ao seu comportamento no reality. "Eu falei para ela: 'Eu quero te tirar do Paredão, não me importo de ir e sair'. Sabe? Que ela faça o jogo certo, então. Eu não quero interferir em nada que ela [Thamiris] faça", disse.

A sister ainda refletiu sobre a chance da eliminação dela e da irmã, em um futuro paredão.

"Se sair e tiver que voltar, eu vou voltar com mais raiva ainda! Entendeu? Porque, cara, eu acho muito injusto. A minha dor é cancelada. Porque: 'Ah, a Vitória pode querer', 'Ah, a Vitória isso', mas e eu, cara? Ninguém me perguntou nada, Del (Delma), ninguém se importou com o que eu estava sentindo, ninguém!", disse em meio à crise de choro.

Entenda como foi a formação de paredão

No sexto paredão do BBB25, os emparedados são Vitória Strada, Diogo e Vilma. Durante a dinâmica da formação do paredão, Camilla correu riscos de ser um dos nomes escolhidos para sair, porém se salvou na prova Bate e Volta. Um dos participantes será eliminado na próxima terça-feira (25).

Esta semana, o líder da casa mais vigiada do Brasil foi João Pedro, que colocou em sua mira Aline, Camilla, Daniele Hypólito, Diego Hypólito e Vitória Strada. Neste domingo (23), João escolheu mandar ao paredão Vitória.

Ainda essa semana, o Bigfone também colocou duas pessoas na berlinda. O primeiro que atendeu e foi imediatamente emparedado foi Diogo, no sábado (22). Ele poderia puxar alguém para o embate e escolheu Thamiris.

Entretanto, Camilla ganhou o leilão, na última sexta (21), e com isso tinha em suas mãos o Poder Curinga, que a possibilitou trocar um dos emparedados pelo Bigfone. Neste domingo (23), a trancista salvou Thamiris do paredão e, no lugar da irmã, colocou Vilma, mãe de Diogo.

Nesta rodada, o anjo era Guilherme, que imunizou a sua sogra, Dona Delma.

Neste momento, os emparedados eram Vitória, Diogo e Vilma. Após a votação da casa, Camilla também entrou na briga para ficar na disputa. Ao todo, ela recebeu 7 votos, enquanto o segundo lugar de mais votado ficou para Mike, com 4 votos.

Antes da prova Bate e Volta, o apresentador Tadeu Schmidt pediu que pegassem a ‘urna do dedo duro’, onde quem fosse sorteado poderia saber o voto de alguém da casa. O primeiro nome sorteado foi João Gabriel, que quis saber o voto de Thamiris, que, por sua vez, votou em Renata. O segundo sorteado foi Diego, que escolheu Eva, que votou em Camilla. Danielle quis saber o voto de Mike, que foi em Aline.

Os emparedados Camilla, Diogo e Vilma disputaram a prova Bate e Volta, onde quem se salvou foi a trancista Camilla. Com isso, o paredão triplo desta semana ficou entre Diogo, Vilma e Vitória.