Participante do BBB perde 50 estalecas por demorar se apresentar na sala de estar

Na manhã desta sexta-feira (24), os participantes do Big Brother Brasil 25 foram convocados para a sala da casa para a realização do sorteio das compras da VIP e da Xepa. No entanto, a atriz Vitória Strada recebeu uma punição por demorar a se apresentar no local, causando surpresa entre os colegas de confinamento.

Quando questionada pelos outros brothers e sisters sobre o motivo de sua demora, Vitória explicou que estava no banheiro. A resposta foi recebida com aplausos dos participantes, que logo entraram na brincadeira. Em tom descontraído, Vitória ajoelhou-se e declarou: "Obrigada a todos que acreditaram em mim!"

A atriz também revelou que não havia visto o aviso para se dirigir à sala. O único comunicado que encontrou ao sair do banheiro foi uma mensagem informando a perda de 50 estalecas: "Vitória, menos 50 estalecas."

A punição gerou risos entre os participantes, mas também levantou discussões sobre as regras do programa e a importância de atenção aos avisos da produção.