BBB 25 começa nesta segunda com dinâmica inédita na entrada dos participantes

Tadeu Schmidt explica primeira dinâmica com duplas no 'BBB 25' - Foto: Reprodução/TV Globo

As duplas do ''Big Brother Brasil 25" entram na casa mais vigiada do país nesta segunda-feira (13). Após anos a emissora decidiu voltar a mostrar todo o trajeto dos participantes, saindo do hotel em que ficam confinados até a casa do BBB. Nessa edição, o jogo já começa antes mesmo deles entrarem na casa, com uma dinâmica inédita que irá dividi-los em xepa e vip. O programa vai ao ar após a novela ''Mania de Você''.

Cada dupla entrará de forma separada, em uma sala. O primeiro terá que escolher um número e responder a uma pergunta. Seu parceiro de jogo terá a função de adivinhar o que o primeiro escolheu. Caso acerte, os dois vão para o vip. Caso errem, a dupla começa o jogo na xepa.

"Antes das duplas entrarem na casa, a gente vai testar o quanto uma pessoa conhece as opiniões da outra", disse Tadeu Schmidt, sobre a nova dinâmica.



O grande diferencial da edição deste ano é a entrada dos participantes em duplas. Tem amigos, pai e filha, irmãos, casais, formando um total de 12 duplas, mas apenas 11 já estão confirmadas na casa.

A última vaga é disputada por três duplas e a escolha será, por meio do voto popular. A dupla vencedora estará imune na primeira rodada do jogo.