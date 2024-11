Praia das Pedrinhas: nova fase de Intervenções

A partir desta quinta-feira (28), equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo iniciam a pavimentação de novo trecho da orla da Praia das Pedrinhas. Nessa parte - o lado esquerdo da orla - já foram concluídas as obras de drenagem, padronização das calçadas, esgotamento sanitário e abastecimento de água, com o apoio da concessionária Águas do Rio.

Toda a orla está sendo revitalizada desde julho. Também nesta quinta-feira, será iniciada a parte de interdição do calçadão do lado direito da orla, onde serão feitas obras que incluem muro de contenção, fundação de arquibancada, da nova pavimentação e a instalação das estruturas dos tanques de areia.

Nesta quarta-feira, equipes de trabalho social da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e da Secretaria de Ordem Pública percorreram a região para comunicar a nova fase de intervenções. As equipes conversaram com moradores e comerciantes do local para informar sobre as novas mudanças e sanar as dúvidas sobre as intervenções.

"As equipes têm como objetivo tirar as dúvidas da população sobre as obras, fazer alertas sobre as mudanças e interdições que vão acontecer por causa das intervenções e deixar claro que as mudanças visam entregar melhorias para o bairro. As obras, que tiveram início no mês de julho, visam atender às necessidades tanto dos moradores, pescadores e comerciantes como dos turistas, proporcionando uma renovação do convívio da população em relação à orla", destacou a secretária da Semgipe, Rafaela de Santana Ribeiro.

O projeto das obras de revitalização da Praia das Pedrinhas recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural. A captação de recursos para a realização da obra foi feita pela Sergipe, junto ao Governo Federal, por meio dos Ministérios das Cidades e do Turismo.

Essa nova parte da obra será focada na reorganização do calçadão que fica em frente aos restaurantes, com a criação de um muro de contenção, tanque de areia elevado, decks pergolados e uma arquibancada com enrocamento de pedra para ter uma área de estar e contemplação da baía, onde as pessoas poderão sentar e usufruir da paisagem, além de obras de infraestrutura. A obra tem um investimento de quase R$ 5 milhões.

