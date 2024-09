É nosso! Hamburgueria do Rio é eleita uma 20 das melhores do mundo

A 19ª melhor hamburgueria do mundo fica no Rio! Um ponto comercial local entrou no seleto grupo de 25 estabelecimentos considerados donos dos melhores burgers do planeta, de acordo com uma lista organizada pelo portal sueco Burgerdudes, especializado em avaliações do tradicional sanduíche americano.

A hamburgueria carioca selecionada foi a Encarnado Burger, que fica em Botafogo, Zona Sul do Rio, que já tinha aparecido na edição do ano passado. Com apenas seis variedades, a opção do cardápio elogiada pelo portal foi o "Palhaço Reencarnado", que reinventa o principal sanduíche da rede de lanchonetes McDonald's. Além do blend de carnes e do pão brioche selado, o "Palhaço" é feito com fatias de american cheese, cheddar, cebola, picles, ketchup e mostarda. Os burgers da Encarnado têm a assinatura dos chefs Letícia e Eduardo Mattos.

Além da carioca, apenas uma outra hamburgueria brasileira aparece no ranking. A paulistana Holy Burger, de São Paulo, foi eleita a quarta melhor do mundo e elogiada pelo sanduíche "pony line", feito com carne maturada a seco, melaço de bacon e cheddar. As duas brasileiras são as únicas representantes latina da lista, que elegeu a Hundred Burgers, da Espanha, como a melhor do mundo.



Mesmo sem o reconhecimento na lista, São Gonçalo também é casa de diferentes hamburgueres aclamados pelo público local. Alguns deles foram tema da nossa série de reportagens "A História de Cada Lugar", que também conta a história de outros espaços gastronômicos de destaque em SG, Niterói e região.