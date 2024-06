Bandidos sequestram ônibus e o usam como barricada no Rio Comprido

Criminosos sequestraram um ônibus da linha 133 (Lardo do Machado x Terminal Gentileza), na manhã desta quarta-feira (19), e o usaram como barricada, na Rua Barão de Petrópolis, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. Além do coletivo, os homens também usaram caçambas de lixo incendiadas para bloquear a via.



A ação foi uma resposta de traficantes a uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, no Morro do Fogueteiro, contra o tráfico de drogas . A corporação informou que um homem armado com um fuzil foi morto.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram blindados da polícia chegando na região por volta das 8h da manhã.

A PM informou que policiais do 4° BPM (São Cristóvão) acompanharam a ação e desobstruíram a via. "Equipes estão posicionadas em pontos estratégicos, com apoio de veículos blindados", ressaltou a corporação.

A via foi liberada no inicio da tarde e o policiamento segue reforçado. A Rio Ônibus informou que o veiculo já foi retirado do local e a linha 133 opera com desvio na região.

A Secretaria Estadual de Educação informou que nenhuma escola da rede precisou ser fechada.