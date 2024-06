Dois presos com drogas na Chácara, em Niterói

Uma operação realizada pelo 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói), resultou na prisão de dois homens acusados de tráfico de drogas no Centro de Niterói

Conforme os PMs, as prisões aconteceram na Rua Jornalista Moacir Padilha, no Complexo da Chácara, quando a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT), em conjunto com o DPO do Estado, estavam em patrulhamento na área. Durante a ronda, os policiais ouviram disparos de arma de fogo e, ao avançar no terreno, encontraram dois suspeitos portando rádios transmissores.

Os suspeitos, de 27 e 25, foram abordados pelas equipes policiais. Com eles, foram apreendidas 140 pedras de crack, 121 trouxinhas de maconha, 68 pinos de cocaína e 7 rádios transmissores

Após a apreensão dos materiais e a detenção dos suspeitos, as equipes encaminharam a dupla e os objetos apreendidos para a 76ª DP (Niterói). Ambos foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e permanecerão presos à disposição da Justiça.