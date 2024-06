São Gonçalo faz ação com idosos do Centro de Referência do Jardim Catarina

Em celebração ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado no dia 15 de junho, o Centro de Referência Especializado à Pessoa Idosa (CERPI), que fica no Jardim Catarina, preparou uma manhã repleta de conhecimentos e serviços de saúde e bem-estar para os assistidos, nesta sexta-feira (14).

A data faz parte parte do Junho Violeta, que foi instituído em 2006, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, como forma de sensibilizar a sociedade sobre as mais diversas formas de violência contra os idosos.

Durante a atividade no CERPI - equipamento vinculado à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo -, os idosos receberam palestras sobre os tipos de violência e o Estatuto da Pessoa Idosa, através de uma palestra ministrada por equipes da Subsecretaria de Proteção Social Especial; sobre educação financeira com representantes do Sebrae; além de serviços de auriculoterapia e massoterapia.

“O Junho Violeta é uma data muito importante para conscientizar toda a população sobre uma situação que muitas vezes é silenciosa e negligenciada. Nossa iniciativa de hoje, além de alertar os idosos sobre os tipos de violência e seus direitos, promovendo uma reflexão e debate com eles, também foi direcionada para um momento de lazer e bem-estar. A sociedade precisa ter um olhar de sensibilidade com nossos idosos porque são pessoas que contribuíram a vida toda para um desenvolvimento social”, destacou a coordenadora do CERPI, Cinthia Weber.

Houve serviços odontológicos | Foto: Divulgação

O Centro de Referência Especializado à Pessoa Idosa atende a mais de 600 pessoas por mês. Formado por uma equipe multidisciplinar com psicólogo, assistente social, pedagogos e educadores, o equipamento oferece aula de alfabetização e crochê, rodas de conversa, passeios culturais e oficinas que estimulam a mente e o corpo.



Idosos acima de 60 anos que tiverem interesse em participar das atividades oferecidas no CERPI podem ir até a unidade, que fica na Av. Dr. Albino Imparato, 1.501, no Jardim Catarina, e solicitar a ficha de inscrição.