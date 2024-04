Fernanda e Pitel participam de Caminhada pela Conscientização do Autismo, em Icaraí, Niterói

As ex-BBBs Giovanna Pitel e Fernanda Bande, participaram neste domingo (7) da “Caminhada de Conscientização do Autismo”, em Icaraí, Niterói.

Fernanda, moradora de Niterói, é mãe de Marcelo, de 11 anos, que está dentro do espectro autista. As duas se conheceram no reality show da Globo e fizeram grande sucesso com o público pela amizade.

“Lugar de autista é onde ele quiser”, disse Fernanda durante o ato.

Durante a visita a Niterói, Pitel pode conhecer os filhos de Fernanda, Marcelo e Laura, e também a cidade Sorriso.



As duas compartilharam o momento em que Pitel chega na casa da amiga e conhece seus filhos.



“Já estou no mundo. Quem é que eu vou encontrar hoje? Quem adivinhar, ganha um beijo. A gente tem um evento superimportante”, falou a alagoana com os seus seguidores, antes de chegar na casa de Nanda.