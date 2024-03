Regras do BBB apontam expulsão de Bin e Davi; Confira!

Regras do BBB apontam que Bin e Davi deveriam ser expulsos do reality - Foto: Reprodução/TV Globo

De acordo com uma matéria, publicada pelo colunista do IG, Gabriel Perline, cláusulas contratuais que todos os participantes assinaram com a Globo antes de entrarem no programa apontam que Bin e Davi devem ser expulsos do BBB 24.

Para o colunista, "será uma decisão incoerente de Boninho ignorar o que consta em documento, ferindo a regulamentação que ele próprio criou para determinar as leis que regem o maior reality show da TV brasileira".

Confusão generalizada

MC Bin Laden estava em uma discussão acalorada com Matteus após a dinâmica do Sincerão, que aconteceu na noite de segunda-feira (25), com troca de xingamentos, gritos e dedo na cara. Davi, que atravessou a discussão, peitou o cantor e o chamou para briga.

Ambos acabaram colocando outras pessoas em risco durante a discussão acalorada. Lucas Henrique, o Buda, levou uma cotovelada involuntária de Bin, escorregou e caiu no chão na tentativa de apartar a briga. Algumas mulheres da casa, em uma tentativa ineficaz, também tentaram conter Davi, que fugia do cerco para partir para cima do cantor.

Os dummies que participavam da dinâmica do Sincerão ficaram a postos para evitar qualquer agressão, mas a situação só parou quando Boninho surgiu aos berros para separar os oponentes, afirmando que seus atos no jogo eram gravíssimos e que os participantes haviam "passado do ponto".

Nas informações divulgadas pelo colunista também constam todos os detalhes do contrato

. Cláusula 11: ANTICORRUPÇÃO, que se inicia na página 9. No parágrafo 2 está escrito:

"O respeito ao próximo é uma premissa inafastável para a realização dos programas e de todas as atividades da Globo. Neste sentido, a Globo registra que comportamentos abusivos, como assédio moral e sexual ou outras formas de abuso, bem como ameaças de agressões ou agressões, físicas ou verbais, entre participantes ou com terceiros, não serão toleradas em hipótese alguma".

Esta cláusula, segundo o colunista, já seria suficiente para entender que o comportamento de Bin Laden e Davi ferem a regulamentação do jogo, o que determinaria suas expulsões.

. No Anexo 1, a Cláusula 2: DAS HIPÓTESES DE DESCLASSIFICAÇÃO, que se inicia na página 12, consta no primeiro parágrafo a seguinte afirmação:

"Sem prejuízo das demais hipóteses de desclassificação e/ou eliminação expressamente previstas neste Regulamento, no Contrato ou nas Regras Básicas do Programa, a Globo poderá, a qualquer tempo e em qualquer fase da Competição, desclassificar, inclusive antes do início do Programa, sem qualquer explicação formal, qualquer um dos Participantes que descumprir qualquer regra e/ou obrigação estabelecida pela Globo para o desenvolvimento da Competição e/ou realização do Programa, bem como nas situações exemplificadas a seguir, caso seja constatado pela Globo, segundo o seu exclusivo critério:

(i) que a participação e/ou desempenho do Participante é incompatível com o Programa;

(iv) que o Participante descumpriu quaisquer regras deste Regulamento, do Contrato e/ou Regras Básicas do Programa, inclusive no que concerne às condições de exclusividade e confidencialidade".

Dentro da mesma cláusula, o terceiro parágrafo traz mais uma informação importante: se o participante receber mais do que uma advertência por ter cometido uma infração grave, ele também deverá ser expulso do jogo. Bin Laden e Davi são reincidentes. Bin por conta da briga, no início da temporada do BBB, que gerou o meme "Calma, Calabreso". Já Davi, por ter feito ameaças contra Leidy Elin e ter recebido uma advertência de Boninho por pegar água da piscina para jogar na cama da trancista, depois que a mesma jogou suas roupas na piscina.

"A Globo poderá, a qualquer momento, diante do descumprimento de qualquer regra estabelecida neste Regulamento, no Contrato ou nas Regras Básicas do Programa, de acordo com a gravidade da infração e segundo a avaliação exclusiva da Globo, preservada a possibilidade de aplicação imediata da penalidade prevista no item 2.1 acima, optar pela aplicação de advertências aos Participantes (Advertências). A aplicação de 2 (duas) ou mais Advertências poderá, de acordo com a gravidade da infração e segundo a avaliação exclusiva da Globo, ensejar a imediata eliminação e/ou desclassificação do Participante do Programa", diz o parágrafo do contrato.

A possível permanência de Bin Laden e Davi no programa pode abrir um precedente grave para que outros participantes tenham este tipo de conduta em edições futuras.

Nas redes sociais, há uma comoção por parte do público para que os participantes sejam expulsos. Alguns internautas estão até mesmo comentando em publicações de empresas patrocinadoras acusando-as de conivência com toda a situação da briga no BBB.