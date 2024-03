BBB 24: Público pede expulsão dupla de Davi e Bin após briga generalizada

Clima tenso entre os brothers. Após a dinâmica Sincerão na noite desta segunda-feira (25), os participantes MC Bin Laden e Davi se envolveram em uma acalorada discussão com diversas acusações, farpas e palavrões.

Mas além da discussão, os internautas estão pedindo a expulsão do brother Davi por ele ter dado, supostamente, uma cabeçada em Bin Laden. Outros estão pedindo a expulsão de Bin, já que Lucas Capoeira teria caido ao tentar separá-los.

Nas imagens da confusão generalizada, é possível perceber o momento no qual o baiano se aproxima demais do rosto de seu rival e chega a dar uma barrigada e uma suposta cabeçada.



No X (antigo Twitter) os internautas fizeram as seguintes observações sobre o assunto: ”A wanessa socar o edredom foi lido como agressão mas um homem avançando e dando cabeçada no outro é só embate kkkkkkkkk”. ”DAVI NÃO SÓ DEU CABEÇADA, MAS TBM PROVOCOU O ADVERSÁRIO MANDANDO IR PRA CIMA DELE. DAVI EXPULSO.

Em meio a briga, a produção interviu e pediu para parar. "Atenção, Davi! Atenção, Bin Laden! Acabou! Parou! Acabou! Acabou os dois, parou! Parou, Davi! Parou, MC Bin Laden! Acabou! Passaram do ponto! Acabou!", diz a voz.

"Senhores, mais uma vez, isso é um jogo de conversa, é um jogo de convivência. Se fosse para ser p******, era UFC, era Jungle Fight. Então, senhores, comportem-se", diz a voz.