BBB 24: Esposa de Rodriguinho chama equipes de Nanda e Pitel de "ingratas"

O posicionamento das equipes de Fernanda e Pitel, pedindo a eliminação de Rodriguinho no Paredão desta terça-feira (27), tirou a esposa do cantor do sério. Bruna Amaral compartilhou as postagens das participantes nos stories do seu Instagram, na manhã desta segunda-feira (26), com bastante indignação.

“Quando a Nanda foi para o Paredão, unimos a torcida do Rodrigo e votamos muito para ela ficar. Inclusive eu votei muito, até o último minuto. Enfim, a ingratidão! Porém, nada como um dia após o outro”, escreveu Bruna.

Em outra postagem, ela se revoltou contra o pedido dos administradores de Pitel: “Seguimos pra segunda piada da noite! Gente, eu tô chocada como o Rodrigo está andando com vários Judas. Aliás, andava! Dentro e fora da casa”, disse a mulher de Rodriguinho.l



Alguns internautas acusam os responsáveis pelas redes das sisters, principalmente a niteroiense, de falsidade.

“Fernanda está de volta para a parte 2 de sua saga no paredão e conta com vocês para continuar contando sua história na tela do BBB24! Nesse paredão seremos fora Rodriguinho, pensando no jogo externo e com a consciência de que a Fernanda não vê tudo o que nós vemos. Pedimos para que a torcida não dispersem os votos e vamos com tudo para salvar nossa loba! O voto é pra sair, votem em Rodriguinho!”, disse a legenda do Instagram de Fernanda.

Nos comentários da publicação, os seguidores se dividiram: “Poxa, aí não. Contra o grande aliado dela? O Buda lá não ajuda ela em nada. Rodriguinho ainda vota a favor. Péssima orientação”, afirmou uma. “Adm, sei que o medo pela negativa do pessoal bate, mas o Rodrigo é aliado. O que fez eles crescerem foi a união do trio. Eu já dei meu voto no Lucas e vou continuar votando no Lucas”, declarou outro. “Não dividam votos!!! Fora Rodrigo”, concordou uma terceira.

Já a postagem na conta de Pitel, dizia que: “Fernanda é a maior e verdadeira aliada da Pitel na casa, analisando de um todo a situação. Pelas inúmeras falas que a Pitel infelizmente não tem acesso estando dentro da casa, falas essas sobre a nossa Pitel que não são perdoáveis, como falar que queria ‘adestrar’ a Pitel para ela se posicionar no jogo como ele bem queria. E o mesmo já falou lá dentro para outros brothers que não joga nem com Pitel e nem com a Fernanda. Dito isto, somos fora Rodriguinho”.

O resultado será revelado nesta terça-feira (27), dia do aniversário de Rodriguinho.