BBB 24: Quem deve sair no paredão entre Fernanda, Lucas e Rodriguinho?

Fernanda, Lucas e Rodriguinho disputam a permanência no décimo paredão formado na casa mais vigiada do Brasil.

A formação aconteceu neste domingo (25) e a eliminação será na terça-feira (27).

Veja como ocorreu a votação:

Isabelle, que venceu a Prova do Líder com Beatriz, teve direito de indicar uma pessoa à berlinda e escolhe Lucas Henrique (Buda).

Leia também:



BBB24: Michel vence a Prova do Anjo pela 3ª vez

Beatriz e Isabelle são a última dupla a deixar a prova do líder no BBB 24



Leidy Elin, que adquiriu o Poder Curinga, também pode fazer uma indicação e mandou Fernanda. Logo depois, aconteceu o voto no Confessionário. Bin, foi o que teve mais votos, mas conseguiu se livrar do paredão no Bate e Volta.

• Rodriguinho vota em Davi

• Lucas Henrique vota em Davi

• Davi vota em MC Bin Laden

• Pitel vota em MC Bin Laden

• MC Bin Laden vota em Davi

• Isabelle vota em MC Bin Laden

• Giovanna vota em Wanessa

• Fernanda vota em MC Bin Laden

• Raquele vota em Wanessa

• Wanessa vota em MC Bin Laden

• Matteus vota em MC Bin Laden

• Michel vota em MC Bin Laden

• Yasmin vota em MC Bin Laden

• Alane vota em MC Bin Laden

• Leidy Elin vota em Davi