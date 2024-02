BBB24: Michel vence a Prova do Anjo pela 3ª vez

Após vencer a disputa desse sábado (24), Michel se consagrou anjo pela terceira vez. Dessa maneira, ele ganha imunidade e não poderá ser indicado ao paredão. Além disso, o brother poderá imunizar mais uma pessoa.

A prova foi patrocinada por Downy. Os brothers precisaram enfrentar um labirinto para procurar seis frascos do amaciante, que estavam guardados dentro do armário. Ao encontrar todos os frascos, os participantes tinham que colocá-los dentro de uma caixa transparente na saída do labirinto e apertar o botão final.

Porém, alguns desses armários não tinham o amaciante dentro. Cada vez que um desses armários era aberto, dez segundos eram somados ao tempo de prova. Vencia quem fizesse o menor tempo.

Em contrapartida ao posto de anjo, a liderança dessa semana é inédita. Beatriz Reis conquistou o título após vencer a Prova do Líder de resistência ao lado de Isabelle Nogueira na madrugada da última sexta-feira (23). Elas precisaram entrar em consenso para decidir quem ficaria com a liderança. Após a decisão, a vendedora colocou Rodriguinho, Fernanda Bande, Michel Nogueira e Giovanna Lima em sua mira para o próximo paredão.



Durante a edição ao vivo do programa, Tadeu Schmidt pediu para que elas escolhessem quem ficaria com o colar do líder. Após muita dificuldade, as participantes finalmente se entenderam.

"Não pode ser na sorte, vocês vão entrar em um acordo. Uma fica com a liderança, a outra com R$ 44 mil", explicou o apresentador. "Eu vou ficar com a liderança", anunciou Bia.

No domingo (25), Isabelle também terá que fazer uma indicação. A bailarina só saberá disso durante a formação do paredão ao vivo.