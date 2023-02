Paredão: Resultado parcial de enquete aponta quem deverá sair hoje (21)

O Big Brother Brasil (BBB 23) terá mais um participante eliminado hoje à noite (21). O quinto paredão do BBB foi formado no último domingo (19) e três participantes disputam a permanência na casa.

Cristian, Fred e Ricardo estão na disputa que se encerra mais tarde, mas o resultado de enquete realizada pelo portal UOL, dá indícios de qual brother tem mais chance de deixar a casa.

Apesar de grande repercussão nas redes sociais em torno do participante Cristian, a enquete atualizada às 06h aponta que quem deve sair do BBB 23 nesta semana é o Ricardo, com quase 55% dos votos.

Ricardo - 54,97%

Cristian - 22,70%

Fred - 22,33%