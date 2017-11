Eleitores devem cadastrar biometria em São Gonçalo

A biometria em São Gonçalo cadastrou cerca de 37 mil eleitores até a última sexta-feira, o que corresponde a apenas 5% do eleitorado total no município. Iniciado em setembro de 2015, o procedimento ainda não é obrigatório para os eleitores locais, mas a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores antecipem sua ida aos cartórios a fim de evitar filas no futuro.





Para agendar o atendimento, o interessado deve acessar www.tre-rj.jus.br/agendamento ou ligar para (21) 3436-9000.





O procedimento é simples, rápido (dura menos de 15 minutos) e o eleitor já sai do cartório com o título e apto para votar pelo sistema de identificação biométrica. No momento do atendimento, o eleitor deverá ter em mãos, documento de identidade oficial, comprovante de residência recente e o título de eleitor (se possuir).





Todos os eleitores de São Gonçalo podem realizar o cadastramento, inclusive aqueles cujo voto é facultativo, como os menores de 18 anos, os maiores de 70 anos e os analfabetos. A meta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de que todos os eleitores do país estejam cadastrados até 2022.





Atualmente, a biometria já está disponível para a grande maioria do eleitorado fluminenses: dos 92 municípios do Estado, apenas 19 ainda não contam com kits biométricos. No estado do Rio de Janeiro, mais de 1,43 milhão de eleitores já fizeram o procedimento (cerca de 11% do total de 12.313.721). Os municípios de Búzios, Niterói e São João da Barra já passaram pelo cadastramento biométrico obrigatório dos eleitores, enquanto Rio da Ostras realiza o procedimento até 9 de dezembro, e Queimados, até 17 de março de 2018.





Tecnologia – O sistema com leitor biométrico identifica as impressões digitais e impede que alguém vote no lugar de outro eleitor ou mesmo que utilize um documento falso de identidade para tirar o título, já que cada pessoa possui impressões digitais únicas.





Quando comparecer ao posto de atendimento, o eleitor fará a coleta da impressão digital, irá tirar fotografia digital e também atualizará os dados cadastrais. No dia da eleição, ele será identificado em sua seção eleitoral por meio da impressão digital e o sistema biométrico irá liberar a urna eletrônica para votação.





Boato - Apesar da recomendação da Justiça Eleitoral para que os eleitores cadastrem a biometria, é importante ressaltar que quem não fizer o procedimento não está sujeito a nenhum tipo de multa ou bloqueio de documentos. Nos últimos dias, uma mensagem está circulando no WhatsApp e no Facebook afirmando que os eleitores que não cadastrarem terão que pagar R$ 150. No entanto, o TRE já se pronunciou e a informação é falsa.





Leia mais em:

Texto sobre obrigatoriedade de cadastro biométrico para eleição em São Gonçalo é falso