Mike Tyson agride um homem dentro de uma aeronave

O ex lutador de boxe, Mike Tyson, agrediu um homem, na noite da última quarta-feira (20), dentro do avião em que estava. Testemunhas disseram que ele se irritou com o outro passageiro.

De acordo com quem estava presente, Tyson aceitou tirar uma foto com os passageiros que estavam presentes no momento do embarque, porém o rapaz ficou excessivamente animado, sentou-se próximo do lutador e ignorou os pedidos dele para que relaxasse.

Mike Tyson acabou socando o rosto do homem, que acabou indo a polícia após receber atendimento médico. Após o episódio, o ex lutador se retirou da aeronave e ainda não se manifestou sobre o ocorrido.