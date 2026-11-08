Vasco é eliminado nos pênaltis e dá adeus ao sonho de voltar à Libertadores

O Vasco perdeu por 5 a 4 na disputa de pênaltis para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, neste domingo (8), e foi eliminado da competição nacional. No tempo normal, os cariocas venceram por 2 a 1.

O Vasco começou a partida pressionando e conseguiu abrir o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, com Facundo Colidio, que aproveitou cruzamento de Cuiabano para finalizar de primeira e colocar o Cruz-Maltino em vantagem. O resultado igualava o confronto no placar agregado, já que o Palmeiras havia vencido o duelo de ida por 1 a 0.

Na etapa final, o Palmeiras chegou ao empate aos nove minutos, com Piquerez, que acertou um belo chute e complicou novamente a situação dos donos da casa. O Vasco, porém, não desistiu e voltou a ficar na frente aos 30 minutos, quando Puma Rodríguez marcou em cobrança de falta, levando a decisão para as penalidades.

Na disputa de pênaltis, o Palmeiras levou a melhor por 5 a 4. O goleiro Carlos Miguel foi decisivo ao defender as cobranças de Lescano e Andrés Gómez. Pelo lado vascaíno, Léo Jardim também conseguiu defender uma penalidade, mas não foi suficiente para evitar a eliminação.

Com a classificação, o Palmeiras garantiu vaga na final da Copa do Brasil, onde enfrentará o Grêmio. Já o Vasco se despede da competição após uma campanha que terminou com a frustração da eliminação diante de sua torcida, em São Januário.