Vasco sofre no fim, mas segura o Boca e vence a primeira partida da semifinal na Sul-Americana
Atacante Andres Gomez foi expulso no segundo tempo e dificultou partida que caminhava tranquila para o Vasco
O Vasco venceu o Boca Juniors por 1 a 0, na La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, nesta terça-feira (13), pela primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. Adson marcou o gol da vitória.
O primeiro tempo foi de completo domínio do Vasco. Desde o primeiro minuto, o time carioca demonstrou personalidade e não sentiu a pressão vinda das arquibancadas mais temidas da América do Sul. Dentro de campo, o Cruzmaltino mostrava tranquilidade e mais qualidade que o adversário.
O gol do Vasco saiu aos 25 minutos, depois de cruzamento da esquerda, Adson se antecipou aos zagueiros e cabeceou firme no canto esquerdo do goleiro, que nada pôde fazer.
Mesmo na frente, o time carioca seguiu marcando algo, minando as tentativas dos donos da casa.
No segundo tempo, o panorama mudou. O Boca Junior passou a ter mais a posse de bola e o Vasco preferiu explorar contra-ataques.
Aos 9, Blanco tentou cruzar na área, a bola ganhou força e explodiu nola trave defendida por Léo Jardim.
Aos 19, o atacante Andres Gomes, do Vasco, recebeu dois amarelo por reclamação no mesmo lance e acabou expulso.
A partir da expulsão, o Boca tomou conta da partida. Aos 26, Ascacíbar acertou um belo chute e acertou, novamente, o travessão.
Até o fim da partida, o Boca ainda criou, ao menos, quatro chances claras, que pararam em defesas de Jardim, na zaga vascaína e na má pontaria dos atacantes.
Após os 7 minutos de acréscimos e o apito final, o time do Vasco se jogou no gramado, demonstrando o esforço de atuar cerca de 30 minutos com um homem a menos.
A vitória deixa o Vasco com um pé na final da Copa Sul-Americana. O segundo jogo da semifinal acontece na próxima terça-feira (20), no Maracanã.