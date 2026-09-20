Vasco goleia o Coritiba por 5 a 0 e deixa o Z-4 do Brasileirão

O Vasco goleou o Coritiba por 5 a 0 na noite deste sábado (19), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Colidio, Bruno Duarte, Lescano, Andrés Gómez e Ramon Rique, o Cruzmaltino construiu uma vitória ampla e chegou aos 31 pontos na competição.

O time carioca abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Após aproveitar o rebote de uma finalização, Colidio bateu colocado e marcou o primeiro gol da partida. Pouco antes do intervalo, Bruno Duarte aproveitou cruzamento de Andrés Gómez e ampliou para o Vasco.

Na segunda etapa, o Cruzmaltino manteve a pressão e transformou o domínio em goleada. Lescano marcou de pênalti aos 10 minutos, após sofrer a falta dentro da área. Aos 16, Andrés Gómez recebeu pela direita, avançou e finalizou no canto para fazer 4 a 0.

O quinto gol saiu aos 27 minutos. Ramon Rique aproveitou uma sobra dentro da área e acertou um forte chute de esquerda, fechando o placar em 5 a 0.

Além dos cinco gols, o Vasco ainda criou outras oportunidades. O goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, fez seis defesas durante a partida, enquanto a equipe carioca também acertou a trave em duas oportunidades.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 31 pontos e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento, ocupando a 16ª colocação. A permanência fora do Z-4 ao fim da rodada depende do resultado entre Grêmio e Palmeiras.

O Coritiba permaneceu com 38 pontos, na nona posição após a derrota.

Próximo compromisso

O Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na 29ª rodada, quando enfrenta o Botafogo.

A partida, no entanto, acontece apenas no dia 7 de outubro, após a Data Fifa.