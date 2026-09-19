Embalado, Vasco tenta sair do Z-4 diante do Coritiba, neste sábado (19), em São Januário

O Vasco recebe o Coritiba na noite deste sábado (19), às 20h30 (horário de Brasília), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino quer seguir a boa fase para sair da zona de rebaixamento.

A ordem na Colina é manter os bons ventos fluindo. O clube vem embalado pela classificação às semifinais da Copa Sul-Americana no meio de semana e pela vitória no último jogo pelo Brasileirão, fora de casa, contra o Grêmio, por 2 a 1 de virada. Uma vitória pode tirar o Vasco da incômoda zona de rebaixamento.

Provável escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Saldivia ou Gabriel Pereira), Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Adson (Bruno Duarte

O Coxa vem de dois jogos sem vitória. A equipe foi derrotada pelo Mirassol e vem de empate no clássico contra o Athletico. O ponto somado diante do rival foi até bastante comemorando, já que o Coritiba perdia por 3 a 1 até os acréscimos, quando marcou duas vezes.

Provável Coritiba: Pedro Morisco; Bustos, Tiago Cóser, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Fabinho (Paulo Roberto).

A arbitragem do duelo é de Bráulio da Silva Machado (SC). Ele é auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Renan Aguiar da Costa (CE). O VAR é comandado por Caio Max Augusto Vieira (GO).