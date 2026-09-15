Boca segura o São Paulo e vai encarar o Vasco na semifinal da Sul-Americana

Boca segura o São Paulo e vai encarar o Vasco na semifinal - Foto: Reprodução - X.com/Boca Juniors

Boca segura o São Paulo e vai encarar o Vasco na semifinal - Foto: Reprodução - X.com/Boca Juniors

O Boca Juniors segurou o São Paulo no Morumbi nesta terça-feira e empatou por 1 a 1, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Como havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Buenos Aires, o time argentino garantiu a classificação para a semifinal.

Precisando vencer para avançar, o São Paulo teve dificuldades para criar oportunidades no primeiro tempo. A etapa inicial foi marcada por poucas chances claras de gol.

No segundo tempo, a partida ficou mais aberta. Aos 15 minutos, o Boca Juniors abriu o placar. Lozano recebeu bom passe entre os zagueiros do São Paulo e finalizou firme para marcar.

Depois de sofrer o gol, o São Paulo aumentou a pressão em busca do empate. A reação, porém, só surtiu efeito nos minutos finais. Aos 44, Domingos Duarte aproveitou um cruzamento e cabeceou para deixar tudo igual.

Nos acréscimos, o São Paulo insistiu com bolas cruzadas na área argentina, mas não conseguiu completar nenhuma delas para virar o jogo.

Com o empate, o Boca Juniors avançou à semifinal graças à vitória por 1 a 0 no primeiro confronto. Agora, os argentinos enfrentarão o Vasco, que mais cedo venceu o Santa Fé por 2 a 0.