Vasco vence o Vitória e se classifica para a semifinal da Copa do Brasil

Andrés Gómez foi o herói da classificação vascaína, marcando um gol no Rio e outro em Salvador - Foto: Matheus Lima / CRVG

Andrés Gómez foi o herói da classificação vascaína, marcando um gol no Rio e outro em Salvador - Foto: Matheus Lima / CRVG

O Vasco venceu o Vitória por 2 a 0, nesta quarta-feira (2), no Barradão, em Salvador, e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. Andrés Gómez e Puma marcaram. O Cruzmaltino encara o Palmeiras na próxima fase.

Depois de vencer por 1 a 0 em São Januário, na semana passada, o Vasco chegou a Salvador tentando administrar a vantagem. Pelo outro lado, o dono da casa se lançou ao ataque, buscando um gol rápido.

Apesar do grande volume de jogo, o Vitória não conseguia levar perigo ao gol defendido por Léo Jardim. Na primeira etapa, o Rubro-Negro teve apenas uma finalização no gol, sem perigo.

Na segunda etapa, o Vitória aumentou o senso de urgência e deu ainda mais volume à partida. Logo no início, o Leão conseguiu chegar ao gol, mas o VAR anulou.

Após os 30 minutos, o jogo virou uma verdadeira trocação. Com o cansaço das equipes e a necessidade de gol do Vitória, ambos os times passaram a dar espaço. E quem se aproveitou foi o Vasco. Aos 36, Gómez fez grande jogada individual, passou por dois adversários e bateu no canto direito do goleiro. Lucas Arcanjo pulou na bola, mas falhou, e a bola entrou.

Depois do gol, o jogo caiu de velocidade. Ao apagar das luzes, Puma acertou belo chute pela direita e marcou um bonito gol para fechar o placar.

A vitória colocou o Vasco em sua terceira semifinal consecutiva de Copa do Brasil. O adversário da vez é o Palmeiras, que venceu o Santos por 3 a 0 no placar agregado.

Com as novas regras da Copa do Brasil, se avançar para a final, o Vasco já garante vaga, pelo menos, na pré-Libertadores.