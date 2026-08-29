Vasco vence reservas do Cruzeiro e 'foge' do Z4 do Brasileiro

O Vasco venceu o Cruzeiro, na noite deste sábado (29), em São Januário, no Rio, por 3 a 1, e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tchê Tchê, Lucas Freitas e David marcaram para o time da casa, enquanto Felipe Morais diminuiu para o time celeste.

Jogando contra um Cruzeiro reserva e precisando da vitória, o Vasco partiu para cima desde o primeiro minuto. E a estratégia deu certo. Depois de pressionar bastante o time mineiro, Tchê Tchê recebeu a bola pela direita, passou pela marcação e chutou no canto do goleiro.

Só na primeira etapa, o Vasco finalizou 12 vezes e obrigou o goleiro Otávio a fazer sete defesas.

No segundo tempo, o jogo seguiu na mesma linha. Com o Cruzeiro perdido em campo, o Vasco continuou melhor e aumentou o placar aos 10 minutos. Depois de um cruzamento da direita, a bola passou por todo mundo e sobrou para Lucas Freitas apenas escorar para o gol.

Após o segundo gol, o Cruzeiro mudou e colocou alguns de seus titulares em campo. Com as mudanças, o time mineiro passou a chegar mais ao ataque e pressionar. Mas foi o Vasco, novamente, que marcou. Em contra-ataque pela direita, Ramon Rique cruzou e David cabeceou firme para o gol.

Nos acréscimos, ainda deu tempo de Felipe Morais diminuir o prejuízo para o Cruzeiro, de cabeça.

Com a vitória, o Vasco chegou a 25 pontos em 24 jogos e saiu do Z4. Já o Cruzeiro segue na quarta colocação, com 39 pontos.

No meio da semana, as duas equipes têm confrontos decisivos pela Copa do Brasil. O Vasco visita o Vitória, na Bahia, enquanto o Cruzeiro faz o clássico com o Atlético, em Minas Gerais.