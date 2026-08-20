Vasco dá show no Paraguai, vira sobre o Olimpia por 4 a 1 e avança às quartas da Sul-Americana

O Vasco da Gama está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Em uma noite de reação e autoridade no Paraguai, o Cruzmaltino venceu o Olimpia por 4 a 1, nesta quinta-feira (20), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e garantiu a classificação para a próxima fase da competição.

Depois do empate sem gols no jogo de ida, em São Januário, o Vasco precisava vencer fora de casa para evitar a disputa por pênaltis. E a equipe comandada por Pedro Emanuel respondeu à pressão com uma grande atuação, principalmente depois de sair atrás no placar.

O Olimpia abriu o marcador aos 15 minutos do primeiro tempo. Esteban Matus aproveitou uma sobra na intermediária, girou sobre a marcação e acertou um chute de rara precisão no ângulo de Léo Jardim.

A vantagem dos donos da casa, porém, durou pouco. Aos 28 minutos, Thiago Mendes tabelou com David e finalizou para deixar tudo igual. O gol mudou o panorama da partida e devolveu confiança ao time brasileiro.

Sete minutos depois, veio a virada. Puma Rodríguez cruzou da direita e David apareceu para completar de peito e colocar o Vasco em vantagem antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Olimpia tentou pressionar e chegou a assustar. Léo Jardim apareceu em momentos importantes, como na defesa diante de uma finalização perigosa de Romeo Benítez.

O Vasco, no entanto, foi letal quando teve espaço. Aos 26 minutos, Adson recebeu pela direita, cortou para o meio e acertou um belo chute para marcar o terceiro gol vascaíno e ampliar a vantagem.

A classificação ganhou contornos de goleada aos 38 minutos. Puma Rodríguez cruzou novamente e Claudio Spinelli apareceu na área para cabecear no canto e fazer 4 a 1.

O Olimpia ainda chegou a marcar no segundo tempo, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. Na sequência do lance, Thiago Mendes recebeu cartão amarelo e ficará suspenso na próxima partida da competição.

Com o resultado, o Cruzmaltino chega às quartas de final da Sul-Americana e aguarda a definição do confronto entre River Plate e Independiente Santa Fe para conhecer seu próximo adversário. O primeiro duelo terminou empatado em 0 a 0, na Colômbia, e a partida decisiva será disputada no dia 26 de agosto, na Argentina.

A classificação mantém o Vasco vivo em três frentes. Além da Sul-Americana, o clube disputa as quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória e tenta reagir no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a zona de rebaixamento. O próximo compromisso será no domingo, contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.