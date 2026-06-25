Vai pular o muro? Vasco negocia com Franclim Carvalho, treinador do Botafogo

Em busca de um treinador para substituir Renato Gaúcho, demitido há uma semana, o Vasco negocia um acerto com Franclim Carvalho, atual técnico do Botafogo. Com 39 anos, o português chegou a General Severiano em abril e tem contrato até o fim de 2027. As informações são do 'Canal do TF'.

Representantes do Vasco e do treinador vão se reunir nesta sexta-feira para seguir com a negociação. As tratativas eram mantidas inicialmente pelo presidente do Vasco, Pedrinho, mas com seu afastamento da SAF pela Justiça, Admar Lopes passou a tocar o negócio.

Além de Franclim, o Vasco tem o treinador português Vasco Matos na mira.

Contratado em abril pelo Botafogo, Franclim foi auxiliar do treinador Arthur Jorge, no ano mágico de 2024 para o Glorioso, mas não seguiu com o técnico para o Cruzeiro para realizar o sonho de ser o comandante principal de uma equipe. Desde abril, ele tem 17 partidas e 9 vitórias.