Com reservas e sem Renato, Vasco toma virada do Olímpia e se complica na Sul-Americana

O Vasco foi derrotado pelo Olimpia por 3 a 1 nesta quarta-feira (20), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela 5ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O resultado deixa o time carioca em situação complicada na briga pela liderança do Grupo G.

Sem Renato Gaúcho, suspenso pela Conmebol, e com um time alternativo em campo, o Vasco saiu na frente. Aos 48 minutos do primeiro tempo, Nuno Moreira cobrou escanteio e Cuesta subiu livre para abrir o placar.

Na etapa final, o Olimpia foi para cima empurrado por mais de 42 mil torcedores. A virada veio com três gols no segundo tempo. O Vasco ainda terminou com um a menos após a expulsão de João Vitor na reta final.

Com a derrota, o Vasco permanece com sete pontos, mesma pontuação do Audax Italiano. O Olimpia assumiu a liderança isolada do Grupo G, com dez pontos. Para avançar direto para as oitavas de final, o Vasco precisa vencer o Barracas Central e torcer para o Olímpia perder do Audax Italiano.

Se ficar em segundo, o Vasco jogará o play-off contra algum dos terceiros colocados da Libertadores.