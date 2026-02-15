Vasco sofre, vence nos pênaltis e garante vaga na semifinal do Carioca
Apesar da classificação, time e treinador deixaram o gramado sob vaias
O Vasco sofreu, mas conseguiu a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca ao bater o Volta Redonda nos pênaltis na noite deste sábado (14), em São Januário. O duelo, válido pelas quartas de final, terminou empatado por 1 a 1 no tempo regulamentar e foi decidido nas penalidades máximas, com o Vasco triunfando por 5 a 3.
O Volta Redonda saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol de Ygor Catatau, que aproveitou um contra-ataque e bateu na saída do goleiro cruzmaltino. Na segunda etapa, o Vasco voltou mais agressivo e conseguiu o empate graças ao atacante Cláudio Spinelli, que marcou em seu primeiro lance na partida ao completar cruzamento na área.
Com o 1 a 1 persistindo até o apito final, a vaga na semifinal foi decidida nas penalidades. A equipe vascaína converteu todas as suas cinco cobranças, com Johan Rojas, Tchê Tchê, Spinelli, David e Puma Rodríguez, enquanto o Volta Redonda desperdiçou uma batida, garantindo o triunfo do Cruzmaltino.
Mesmo com a vitória, a torcida do Vasco vaiou e xingou o treinador Fernando Diniz.
O adversário do Vasco na semifinal será definido pelo confronto entre Fluminense e Madureira, que acontece na segunda-feira (16).