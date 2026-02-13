Vasco acerta rescisão de contrato com Victor Luís

O Vasco acertou a recisão de contrato do lateral-esquerdo Victor Luís, nesta sexta (13). O acordo foi amigável. O vínculo entre as partes ia até o final de 2027.

Victor Luís tem um acerto encaminhado com o Mirassol e deve ser anunciado pelo clube do interior paulista em breve. O jogador, de 32 anos, já teve sua rescisão publicada no BID da CBF.

O lateral é o 15º jogador a deixar o elenco vascaíno nesta janela de transferências. A concorrência na posição aumentou neste período.

Além do titular Lucas Piton, a diretoria já havia acertado a contratação de Cuiabano, ex-Botafogo e Nottingham Forest.

O clube também encaminhou um pré-contrato com Paulinho, do América-MG, que se apresenta no meio do ano como uma nova alternativa para compor elenco.