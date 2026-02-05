Vasco domina, mas cede empate à Chapecoense nos acréscimos em São Januário

O Vasco da Gama empatou em 1 a 1 com a Chapecoense na noite desta quinta-feira (5), em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Apesar de controlar a maior parte da partida e criar as melhores oportunidades, o Cruzmaltino não conseguiu segurar o resultado diante de um adversário bem organizado defensivamente.

Aos nove minutos do segundo tempo, o Vasco abriu o placar com Puma Rodríguez, que finalizou bem após boa combinação ofensiva e colocou os mandantes em vantagem. O time carioca dominou amplamente as ações ao longo dos 90 minutos, trocando passes e pressionando a Chapecoense em quase todos os setores do campo.

Mesmo com mais de 20 finalizações, incluindo chutes que acertaram a trave e grandes defesas do goleiro da Chapecoense, o Vasco não conseguiu ampliar sua vantagem e transformar o amplo domínio em vantagem confortável no placar. A eficiência ofensiva fez falta ao time da casa, que passou a sofrer com o desespero de não ampliar o resultado frente à resistência catarinense.

Nos acréscimos do segundo tempo, quase quando a vitória parecia certa para o Vasco, a Chapecoense arrancou o empate em grande estilo: Jean Carlos cobrou falta de longa distância com perfeição, acertando o ângulo e superando o goleiro Léo Jardim, decretando o placar final de 1 a 1 e arrancando um ponto importante fora de casa.

Com o empate, o Vasco conquista apenas seu primeiro ponto no Brasileirão, ainda sem vencer na competição. Já a Chapecoense alcança quatro pontos e figura entre os times na parte de cima da tabela, refletindo um início de campeonato mais consistente. O Cruzmaltino volta a campo no domingo (8) contra o rival Botafogo pelo Campeonato Carioca.