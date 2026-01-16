Vasco estreia no Carioca com vitória por 4 a 2 sobre o Maricá

Rayan, que pode ter feito seu ultimo jogo com a camisa do Vasco, marcou duas vezes - Foto: Matheus Lima / CRVG

Rayan, que pode ter feito seu ultimo jogo com a camisa do Vasco, marcou duas vezes - Foto: Matheus Lima / CRVG

O Vasco da Gama começou sua campanha no Campeonato Carioca com uma vitória empolgante. Na noite desta quinta-feira, em São Januário, o Gigante da Colina venceu o Maricá por 4 a 2, em partida válida pela primeira rodada da Taça Guanabara, e largou bem na disputa pelo título estadual.

Desde os primeiros minutos, o Vasco tomou a iniciativa do jogo e abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. O jovem Rayan aproveitou rebote na área após pressão ofensiva e mandou para as redes, levantando a torcida em São Januário. A equipe manteve o domínio e ampliou aos 25 minutos, quando Philippe Coutinho marcou um belo gol em jogada trabalhada pelo meio-campo.

O Maricá conseguiu reagir ainda na etapa inicial e diminuiu a diferença aos 38 minutos, após cobrança de escanteio. Nos instantes finais do primeiro tempo, o Vasco sofreu um revés com a expulsão do lateral Lucas Piton, passando a jogar com um atleta a menos durante toda a segunda etapa.

Mesmo em inferioridade numérica, o time cruz-maltino voltou do intervalo mostrando intensidade e organização. Logo no início do segundo tempo, Rayan marcou seu segundo gol na partida, ampliando o placar e confirmando sua grande atuação. Pouco depois, o zagueiro Carlos Cuesta aproveitou rebote do goleiro e fez o quarto gol vascaíno.

O Maricá ainda conseguiu marcar mais uma vez, diminuindo o placar, mas não teve forças para buscar uma reação. Com boa postura defensiva e controle do jogo, o Vasco administrou a vantagem até o apito final.

Com o resultado, o Vasco soma seus primeiros três pontos no Campeonato Carioca eeassume a liderança de seu grupo.