Vasco pode vender Rayan, acerta compra de Gómez e fecha com Brenner
Cruz-maltino contrata atacante da Udinese, renova com colombiano e pode acabar perdendo sua joia para o futebol inglês
O atacante Rayan, do Vasco, se acertou com o Bournemouth, da Inglaterra. Agora, o Vasco decide se aceita a proposta de 35 milhões de euros (R$ 220 milhões) ou não. O contrato com os ingleses é de cinco anos.
O Vasco já rejeitou, nesta janela, propostas do Zenit, da Rússia que chegaram a 31 milhões de euros. Outro interessado no jovem de 19 anos é o Borussia Dortmund, da Alemanha.
Com a cláusula de meio bilhão de reais, o Vasco se sente protegido para ouvir apenas as propostas que agradarem os cofres do clube financeiramente e o jogador.
O percentual de direitos econômicos de Rayan que pertence ao Vasco em uma futura venda também varia em função do valor da negociação. Ou seja, não há um número exato. As duas partes ficaram satisfeitas com a renovação no início de dezembro.
Gómez fica, Brenner chega
O Vasco acertou a compra do atacante Andrés Gómez, que estava emprestado pelo Rennes, da França. O clube optou por exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo do colombiano.
A diretoria vascaína pagará um pouco mais do que 4,5 milhões de euros (R$ 30 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador.
Gómez, de 23 anos, foi um dos destaques do segundo semestre de 2025 no Vasco. O colombiano foi o melhor jogador do clube nas semifinais e finais da Copa do Brasil. Em 21 jogos, ele marcou um gol e contribuiu com sete assistências.
O clube também acertou a contratação do atacante Brenner. O acordo com a Udinese, da Itália, foi selado na tarde desta quinta-feira (15).
O Vasco pagará 5 milhões de euros fixos mais 1,5 milhão de euros em metas da seguinte forma: a cada 30 partidas do atacante o Cruzmaltino paga 750 mil euros. A quantia é por 70% dos direitos do jogador.
A vontade de atacante, de 25 anos, foi o que pesou no avanço da negociação. Ele manifestou tanto para o Vasco quanto para dirigentes da Udinese que queria atuar no clube carioca. Ele já trabalhou com Fernando Diniz no São Paulo, no Fluminense e agora vão se reencontrar na Colina.