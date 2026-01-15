Vasco lança novo uniforme para 2026, produzido pela Nike

Uniforme do Vasco, em parceria com a Nike, para esta temporada - Foto: Reprodução

Uniforme do Vasco, em parceria com a Nike, para esta temporada - Foto: Reprodução

O Vasco revelou oficialmente o seu uniforme 1 para a temporada 2026. As peças são produzidas pela Nike, nova fornecedora de material esportivo do clube carioca.

A estreia do uniforme será nesta quinta (15), contra o Maricá, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Na camisa principal, a preta, a faixa diagonal branca tem grafismos inspirados no movimento da água — ondas, fluxo e travessias — remetendo diretamente às origens náuticas do Vasco e ao espírito de navegação. O uniforme traz as coordenadas geográficas de São Januário — 22º 53′ 27.2″ S, 43º 13′ 41.9″ W.

Uniforme do Vasco, em parceria com a Nike, para esta temporada | Foto: Reprodução

O segundo uniforme, a camisa branca, será lançada em março. Ela também terá a mesma faixa diagonal com grafismos que evocam o mar e a jornada vascaína. A peça terá gola careca preta e mangas na mesma cor. Assim como na camisa principal, há na camisa o registro das coordenadas do estádio vascaíno. Shorts pretos e meiões brancos completam o uniforme.

O ensaio de divulgação das camisas teve os representantes do elenco atual, Philippe Coutinho, Rayan e a jogadora Mayara, com Eloiza, artista visual e criadora de conteúdo, e Juan Calvet, artista plástico.

Uniforme do Vasco, em parceria com a Nike, para esta temporada | Foto: Reprodução

O presidente do Vasco, Pedrinho, por meio de nota oficial, comemorou o acerto com a Nike e fez elogios para a nova parceria: “Essa camisa representa muito mais do que um uniforme. Ela traduz a essência do Vasco: um clube que sempre teve coragem para enfrentar desafios, romper barreiras e escrever a própria história. Estar ao lado da Nike, a maior marca esportiva do mundo, reforça o tamanho do Vasco e a ambição de ocupar um espaço condizente com sua história.”

“Ter um parceiro desse porte é estratégico para o clube, porque respeita nossas tradições, valoriza símbolos que fazem parte da nossa identidade e projeta o Vasco para o futuro que queremos construir. É uma camisa que conecta o passado de lutas do Vasco com um novo ciclo de crescimento, sempre guiado pelas nossas convicções e pela força da nossa torcida”, completou o dirigente vascaíno.