Agora pelo Vasco, Diniz busca seu quarto título de elite na carreira, o quarto no Maracanã

Diniz quer seu quarto grande título na carreira, agora no comando do Vasco - Foto: Divulgação/Matheus Lima/Vasco

Diniz quer seu quarto grande título na carreira, agora no comando do Vasco - Foto: Divulgação/Matheus Lima/Vasco

O Vasco decide o título da Copa do Brasil 2025 no estádio onde seu técnico, Fernando Diniz, se sente em casa. Todos os títulos de elite da carreira do treinador foram no Maracanã.

Após eliminar o Fluminense na semifinal, Diniz revelou sua preferência por jogar no Maracanã ao invés de São Januário.

“Existe uma predileção geral por São Januário por ser a nossa casa. Aqui (Maracanã) a gente tem uma energia e um gramado que reúnem condições muito melhores e tem uma atmosfera que contempla muito mais vascaínos”, disse o comandante vascaíno.

Desde que assumiu o Athletico em 2018, na sua primeira experiência em um clube grande, Fernando Diniz conquistou três títulos. Todos eles pelo Tricolor carioca, equipe que ele mais comandou na carreira (foram 188 jogos em duas passagens).

Por outro lado, ainda com o Fluminense, Diniz disputou a final do Mundial de Clubes da Fifa 2023 contra o Manchester City no Estádio Rei Abdullah, na Arábia Saudita. E, no ano passado, no comando do Cruzeiro, decidiu o título da Copa Sul-Americana contra o Racing no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção. O treinador ficou com o vice-campeonato nas duas ocasiões.

Agora, para voltar a conquistar uma taça no Maracanã, Diniz precisa apenas de uma vitória do Vasco pelo placar mínimo. No primeiro jogo, na Neo Química Arena, empate com o Corinthians por 0x0.

