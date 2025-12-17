Vasco empata com o Corinthians em São Paulo e vai decidir Copa do Brasil no Maracanã

Leo Jardim foi decisivo em três disputas por pênaltis na competição - Foto: Matheus Lima / CRVG

Corinthians e Vasco duelaram pela primeira partida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), em São Paulo, e não tiraram o zero do placar. No domingo, as equipes voltam a se enfrentar, no Maracanã, e não há vantagem para nenhum lado.

A partida foi morna por quase todos os 90 minutos do confronto. No primeiro tempo, emoção apenas em dois lances, porém ambos foram invalidados por impedimento. No primeiro, Rayan recebeu bom passe e tocou na saída do goleiro. O VAR, no entanto, flagrou posição irregular. No segundo, Depay aproveitou uma sobra de bola e empurrou para o gol, mas também estava a frente da zaga.

O segundo tempo não foi muito diferente. O time da casa tentava tomar a iniciativa, mas pouco agredia o Vasco. Já pelo lado carioca, poucas chances foram criadas, mas o Cruzmaltino procurava avançar pouco para evitar contra-ataques.

No domingo, em um Maracanã lotado, as equipes voltam a se enfrentar. Quem vencer levanta a taça de campeão. Em caso de empate, decisão nos pênaltis.

O Vasco busca seu segundo título de Copa do Brasil. O primeiro foi em 2011, que coincidentemente foi também o último título nacional do clube.

Transmissão

A OSG Esportes vai narcar presença no Maracanã e vai transmitir a partida final.

A transmissão será iniciada uma hora antes da bola rolar.

Para acompanhar, basta acessar o YouTube do Jornal O São Gonçalo clicando AQUI.