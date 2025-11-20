Coutinho desfalca o Vasco após 23 jogos consecutivos

Philippe Coutinho fica de fora do próximo compromisso do Vasco pelo Brasileirão - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco terá um importante desfalque para a próxima rodada do Brasileirão. Philippe Coutinho recebeu o terceiro cartão amarelo e não estará a disposição do técnico Fernando Diniz pela primeira vez depois de 23 jogos consecutivos.

O meia encerrará sua maior sequência de partidas desde seu retorno ao Brasil. Após superar os problemas físicos, Coutinho virou peça-chave para Diniz.

O último período que o camisa 10 esteve ausente foi em julho. Ele ficou quatro jogos de fora por conta de um problema na panturrilha. De lá para cá, Coutinho atuou em todos os jogos do Vasco, cenário bem diferente de 2024, quando conviveu com problemas físicos que o impediram de engatar uma sequência de jogos.

Para o lugar de Coutinho, Diniz tem Matheus França. Em 13 partidas pelo Vasco, o meia-atacante começou todas no banco. Na maioria, ele substituiu justamente o camisa 10.

Outra opção é Nuno Moreira atuando mais centralizado. Diniz gosta do poder de associação do português e já utilizou o jogador em determinado momentos de algumas partidas pela faixa central do campo como meia de criação.