Vasco enfrenta o São Paulo, em São Januário, de olho no G-7 do Brasileirão

De olho na 'Liberta', Vasco duela com o São Paulo, neste domingo (02) - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco recebe o São Paulo, neste domingo (02), em São Januário, às 20h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Cruzmaltino está embalado. São seis vitórias nos últimos sete jogos, quatro consecutivas, que colocaram o time na briga por uma vaga na Libertadores contra os rivais Botafogo e Fluminense.

Fernando Diniz deve escalar o Vasco com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Coutinho, Rayan, Andrés Gómez e Nuno Moreira.

O Tricolor paulista vem de vitória depois de vários resultados negativos. Inclusive, viu o time vascaíno decolar e o ultrapassar na tabela da competição.

O São Paulo deve ir a campo com: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas Moura e Tapia.

A arbitragem é de Wilton Pereira Sampaio (GO). Ele é auxiliado por Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO). O VAR fica sob comando de Wagner Reway (SC).