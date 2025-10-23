Vasco faz proposta de renovação por Puma Rodríguez

Vasco e Puma podem estender contrato que se encerra originalmente em dezembro deste ano - Foto: Daniel Ramalho / CRVG

Vasco e Puma podem estender contrato que se encerra originalmente em dezembro deste ano - Foto: Daniel Ramalho / CRVG

O Vasco fez uma proposta de renovação contratual pelo lateral direito Puma Rodríguez, que tem vínculo com o clube só até dezembro deste ano. O atleta, que em dado momento parecia estar com a saída encaminhada, cresceu em produção e voltou a ser um jogador importante para o elenco do técnico Fernando Diniz.

Em entrevista após os sorteios de mando de campo das semifinais da Copa do Brasil, o diretor Admar Lopes disse que há conversas com o lateral uruguaio. "Há conversas para renovar (com o Puma). Há uma oferta, estamos discutindo. Vamos ver se nas próximas semanas temos alguma novidade", revelou o dirigente.

Puma recebeu a proposta de renovação no início do ano, mas as conversas não avançaram. No meio do ano o jogador foi perdendo cada vez mais espaço na equipe, chegando a ficar de fora até do banco de reservas em algumas partidas por opção técnica.

Quando tudo indicava que o atleta deixaria o Vasco para buscar espaço em outra equipe, o lateral voltou a se destacar nos treinos e receber mais oportunidades no time, vindo do banco de reservas e sendo importante. O lateral-direito chegou a ter um bom desempenho atuando pela esquerda, substituindo Lucas Piton que perdeu alguns jogos devido uma lesão.

Nesse período o jogador se valorizou com Diniz e ganhou moral com a comissão técnica e a torcida. Em boa fase, ele continuou sendo convocado por Marcelo Bielsa para a seleção do Uruguai e foi titular nas duas últimas partidas da Data Fifa.

Puma Rodríguez soma 109 partidas pelo Vasco, onde marcou oito gols e deu oito assistências.