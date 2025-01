Fabio Carille realiza primeira coletiva como novo técnico do Vasco

Fábio Carille falou pela primeira vez com a imprensa, em uma coletiva de apresentação realizada nesta terça feira (7), em São Januário. Carille já teve um primeiro contato com o elenco vascaíno, mas afirmou ainda estar conhecendo os jogadores e mesmo sendo um treinador conhecido por solidificar defesas, ainda não definiu um modelo de jogo para o time.

" É a minha preferência (4-2-3-1), mas não há definição. Eu não sou engessado, respeito muito o que o elenco me dá. É o que eu aprendi, é o que eu conquistei bastante. Tive conquistas no 4-2-4, com dois meias por dentro. Se eu tivesse que montar um time ideal, seria o 4-2-3-1, que me dá equilíbrio, mas temos que ter jogadores para isso. A diretoria tem trabalhado bastante para que cheguem alguns jogadores. Não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias", disse Fábio.

"Eu sempre penso muito no próximo jogo. Independentemente da competição. É assim que eu gosto de trabalhar. Eu já considero o elenco forte, principalmente com volta de jogadores no DM, com Jair, Paulinho, Adson, o próprio Estrella. Já temos reforços dentro do Vasco. Estamos trabalhando quietinhos com a diretoria para potencializar esse grupo, que eu já considero forte", completou.

Leia também:

São Gonçalo e Magé lideram o ranking de furtos de energia



Mulher entra em trabalho de parto dentro de carro na Ponte Rio-Niterói



Carille foi perguntado por um dos repórteres, sobre a possibilidade de colocar Coutinho e Payet para jogarem juntos, fato que muitos torcedores sonham em ver.

"Penso que, quando tem qualidade, temos que tentar botar todos esses caras juntos. Se estiverem bem, temos que dar suporte para atuarem juntos. Tem Alex Teixeira, tem Estrella daqui a pouco, que é um menino, mas os outros jogadores são mais experientes. Tenho pensado nisso, sim. Mas quero levar para a prática para ver se dar certo ", explicou.

Sobre a fama de ser um técnico retranqueiro, Carille respondeu que isso aconteceu por conta das circunstâncias, quando tinha um elenco curto que funcionava melhor se defendendo e sendo reativo, tática que gerou resultados.

"Isso aí ficou muito forte depois de 2019, até tive uma conversa ontem com alguns aqui que estavam lá no CT a respeito das formas que eu joguei. Isso foi por conta de 2019, onde o Corinthians ali era um time totalmente reativo e foi o que a gente achou para aquele ano pelas características dos jogadores. E mesmo assim foi um ano de resultado onde o futebol não era legal, mas foi um futebol de resultado, com o título paulista, semifinal da Sul-Americana e chegamos a ficar em quarto no Brasileiro", disse.

O treinador também frizou que mesmo que ainda faltem alguns reforços, o elenco tem qualidade para valorizar a posse de bola, ter controle do jogo e explorar a habilidade individual de alguns atletas.