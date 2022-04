Torcida organizada cobra delegação do Vasco em embarque no aeroporto

O atual momento do Vasco é de pressão por resultados e desempenho dentro de campo. Uma torcida organizada do clube foi até o aeroporto, nesta quinta-feira (21), para protestar. Eles cercaram a comissão técnica na saída do ônibus, quando a delegação iria embarcar. Houve cobranças, mas não agressões.

Os principais alvos foram o treinador Zé Ricardo, o gerente de futebol Carlos Brazil e o CEO Luiz Mello. Zé foi o mais cobrado. Um deles disse: "Zé Ricardo, o senhor está aqui para escutar. Independentemente de qualquer resultado, não gostamos do seu trabalho. Não sei se tem panela. O senhor não está tendo atitude e cobrança. É você que escala?".

O meia Nenê também não escapou das críticas. Os torcedores ficaram decepcionados com o jogador por ter jogado a braçadeira de capitão no chão assim que foi substituído, na estreia do Vasco na Série B, em empate por 1 a 1 contra o Vila Nova.

Agora, o Vasco busca a primeira vitória na Série B. A equipe enfrenta a Chapecoense na sexta-feira (22), às 21h30, na Arena Condá.