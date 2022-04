Vasco empata com CRB e segue sem vencer na Série B

O Vasco segue sem vencer na Série B 2022. Na noite do último sábado (16), o clube de São Januário ficou no 1 a 1 com o CRB, em duelo fora de casa, pela segunda rodada. Os gols foram marcados por Richard e Raniel.

A partida foi bastante equilibrada, com chances reais de gols para as duas equipes. Durante o jogo, houve oscilação. E, ainda assim, os goleiros Thiago Rodrigues e Diogo Silva fizeram boas intervenções e 'aliviaram' um resultado mais desfavorável para as equipes.

Com dois pontos na tabela, o Vasco enfrenta a Chapecoense na terceira rodada. O jogo será realizado na sexta-feira (22), na Arena Condá, às 21h30.