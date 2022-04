Vasco e Vila Nova estreiam com empate na Série B

Vasco e Vila Nova estrearam na Série B 2022 na noite desta sexta-feira (8). Com mais de 17 mil vascaínos em São Januário, o Cruzmaltino ficou no 1 a 1 com a equipe goiana. Raniel e Arthur Resende marcaram os gols do confronto.

O primeiro gol da Série B e da partida foi marcado por Raniel. Nenê cobrou escanteio, Edimar desviou, e o goleiro Georgemy soltou a bola na frente do camisa 9 do Vasco, que marcou. Logo em seguida, o Vila Nova empatou com Arthur Resende depois de cobrança de bola parada de Matheuzinho.

O Cruzmaltino até marcou o segundo do jogo com o lateral Edimar, mas o VAR anulou, após falta de Bruno Nazário em jogador do Vila Nova. Os goleiros das duas equipes também realizaram boas intervenções.

No segundo tempo, o Vila Nova se abriu mais na partida e obrigou o goleiro Thiago Rodrigues a fazer boas defesas. Por outro lado, Georgemy realizou boa intervenção em chute de Figueiredo. No fim, Zé Gabriel perdeu claríssima chance de dar a vitória ao Vasco.

Na segunda rodada, o Vasco visita o CRB, no Rei Pelé, no sábado (16), às 19h. O clube carioca busca a primeira vitória na competição.