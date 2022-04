Sem resposta, Vasco encerra negociação com Carlos de Pena

O Vasco optou por encerrar as negociações com o atacante Carlos de Pena, do Dinamo de Kiev, da Ucrânia. O clube de São Januário enviou o pré-contrato ao uruguaio, mas não teve a resposta do agente do jogador.

No dia 26 deste mês, Vasco e Carlos de Pena tentavam selar um acordo por empréstimo até junho, podendo ser prorrogado até o final do ano. O uruguaio era aguardado no Rio no início da próxima semana, porém o negócio se deu por encerrado pelo Vasco pela demora na resposta.

Carlos de Pena, de 30 anos, tem contrato com o Dinamo até 2023. Na temporada, ele anotou dois gols em 23 partidas. Pena foi revelado no Nacional, do Uruguai. O atacante já atuou no futebol inglês, mais precisamente no Middlesbrough, e na Espanha, no Real Oviedo. Ele está no Dinamo de Kiev desde 2019 e conquistou um campeonato ucraniano e copas locais.