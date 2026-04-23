Meta vai demitir 8 mil funcionários em meio a reestruturação global

Os cortes fazem parte de uma estratégia mais ampla de reorganização interna - Foto: Reprodução/IA

Os cortes fazem parte de uma estratégia mais ampla de reorganização interna - Foto: Reprodução/IA

A Meta, dona do Facebook e Instagram, planeja demitir cerca de 10% de sua força de trabalho global, cerca de 8 mil pessoas, como parte de um esforço para aumentar a eficiência e equilibrar os custos diante de investimentos bilionários em inteligência artificial.

Os cortes fazem parte de uma estratégia mais ampla de reorganização interna, com o objetivo de ajustar despesas operacionais enquanto a empresa amplia os aportes em tecnologia. A decisão ocorre em um momento de forte expansão dos gastos com IA, considerados essenciais para o futuro dos produtos e serviços da empresa.

Além das demissões, a Meta também deve cancelar milhares de contratações previstas, o que amplia o impacto total sobre o número de postos de trabalho.

Os investimentos em inteligência artificial têm crescido de forma acelerada, incluindo gastos com infraestrutura, como centros de dados e desenvolvimento de novos modelos. A empresa projeta um aumento significativo nesses aportes, mesmo após registrar lucros elevados recentemente.