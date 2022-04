WhatsApp libera chamadas em grupo com até 32 pessoas

Em nova atualização para Android e iOS, o aplicativo do WhatsApp inovou e agora uma chamada de ligação pode chegar a 32 integrantes ao mesmo tempo.

Antes desta atualização, eram permitido apenas 8 pessoas em uma única ligação, o que significa um aumento de quatro vezes desta capacidade. Uma remodelação no visual da tela de ligação também foi anunciada.

O recurso está disponível a partir da versão 2.22.8.79 no Android e 22.8.80 do iOS. Só é possível adicionar à chamada as pessoas cujos números de telefone estão salvos na agenda de contatos.