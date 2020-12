Aumentou de novo! Gasolina e diesel sofrem mais um reajuste em 2020

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (15) o aumento no preço da gasolina em 3% e do diesel em 4%. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o novo reajuste aumentaria em R$ 0,0518, na gasolina; e de R$ 0,0749, no diesel. A mudança passa a valer nesta quarta (16).

O último reajuste havia sido feito há um mês, em novembro, quando houve aumento de 6% na gasolina e 5% no diesel. Em 2020, foram ao todo 40 reajustes na gasolina, sendo 21 reduções e 19 aumentos. Já o Diesel passou por 31 ajustes, sendo 16 aumentos e 15 reduções.

De acordo com a Petrobrás, o valor final pago pelos motoristas não depende diretamente da estatal, já que é preciso levar em consideração outros quatro fatores: preços do produtor ou importador de gasolina A; carga tributária, custo do etanol obrigatório; e margens da distribuição e da revenda.